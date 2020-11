Opvallende passages uit de biografie van Jan Lammers: van Jantje tot grote meneer

Jan Lammers op het circuit van Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Hij is een van de meest bekende, en zeker een van de meest geliefde (voormalig) autocoureurs van dit land. En nu heeft de inmiddels 64-jarige Jan Lammers ook een eigen, omvangrijke biografie over zijn carrière van 45 jaar. Tien passages uit het boek van de openhartige sportief directeur van de Dutch Grand Prix, die over ruim negen maanden wordt georganiseerd op zijn geliefde Circuit Zandvoort.