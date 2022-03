Quick-Step met Jakobsen, zonder Alaphilippe in Milaan-Sanremo

Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl maakte de selectie van de sprinter bekend en ook dat de Fransman Julian Alaphilippe niet zal starten. De winnaar van de editie van 2019 kampt met bronchitis.

Jakobsen is het hele seizoen al in goede vorm en won al zes keer. Hij zegevierde in Kuurne-Brussel-Kuurne, won een etappe in Parijs-Nice en twee ritten in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve. De Belgische ploeg rekent bij de afwezigheid van Alaphilippe verder op de Italianen Andrea Bagioli, Davide Ballerini en Mattia Cattaneo, de Deen Mikkel Honoré, de Fransman Florian Sénéchal en de Tsjech Zdenek Stybar.

„We houden van Milaan-Sanremo en kijken er elk jaar naar uit hier te starten”, keek sportdirecteur Davide Bramati vooruit. „Dit jaar zit het ons echter niet mee. Onze kansen zakken omdat we niet kunnen rekenen op Julian. We hopen dat hij snel kan herstellen. We hebben een jonge ploeg, met ook Fabio erbij. Hij kent een uitstekend seizoen en neemt voor het eerst deel. We horen misschien niet bij de favorieten, maar zijn wel heel gemotiveerd.”