’Hulk’ van het marathonschaatsen Emiel Hopman op 60-jarige leeftijd overleden

Hij werd gezien als De Hulk op kunstijs. Dat hij er op de ijzers zo goed uit de voeten kon verbaasde hemzelf nog het meest. De geboren Zandtemer die een eigen fanclub had reed ook op natuurijs makkelijk van de rest weg.

,,Daar heb ik vijfentwintig wedstrijden gewonnen, over verschillende afstanden. Maximaal honderd kilometer, twee keer. Verder vooral tachtig en zestig kilometer’’, zei hij dik twee jaar geleden in zijn laatste interview in de Schager en Helderse Courant.

Ooit reed Hopman, die op de langebaan wel naar de kernploeg werd gehaald maar er niet echt op zijn plaats was, op de honderd kilometer al in de eerste ronde weg en werd nooit meer teruggezien. Gekkenwerk? Dat vond hij jaren later terugkijkend zelf eigenlijk ook.

Bron: Noord-Hollands Dagblad.