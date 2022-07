Nageeye heeft spijt van uitstappen in marathon: ’Ik had moeten vechten’

De 33-jarige Nageeye, vorige zomer in Japan winnaar van olympisch zilver op de marathon, kon in de slotfase van de marathon in het Amerikaanse Eugene niet mee met de beste lopers. Na 40 kilometer zag hij in dat een medaille voor hem niet haalbaar was en op 1 kilometer voor de finish stapte hij uit. Na de race mopperde hij vooral over zijn hardloopschoenen. Op het nieuwste model van Nike stuiterde hij over het asfalt en kreeg hij te veel pijn in zijn benen en tenen, vertelde hij.

„Ik ben mijn fans een excuus verschuldigd. Ik had mijn beste voorbereiding ooit en kwam hier voor maar één doel en dat was een medaille. Dat was de verkeerde instelling, besef ik nu. Ik had mijn motto moeten volgen en dat is; train hard en slim, doe je best in de race, geef alles en wees blij met het resultaat”, aldus Nageeye.