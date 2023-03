Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-shorttrackvrouwen krijgen duizenden gillende Zuid-Koreaanse fans muisstil Schulting: ’Dit geeft een superieur en gelukzalig gevoel’

Door Nick Tol

De medailles zijn binnen voor de Nederlandse shorttracksters: „Dit voelt als een gezamenlijk succes.” Ⓒ Orange Pictures

SEOUL - „Dit geeft een superieur en gelukzalig gevoel”, zegt Suzanne Schulting met een lach van oor tot oor in de coulissen van het Mokdong Stadion in Seoul. Uitgerekend in het land dat shorttrack ademt en met duizenden gillende Zuid-Koreanen op de tribunes, stijgen de Nederlandse vrouwen boven zichzelf uit tijdens deze WK. Na de wereldtitel van Schulting op de 1500 meter was de clean sweep van de Oranje-shorttracksters op de 500 meter zelfs historisch.