Zidane vertrouwt blind op Ronaldo

"Cristiano is dit soort situaties gewend, hij kent geen druk", aldus de Franse trainer van Real Madrid na het duel met Juventus. Ondanks de 1-3 nederlaag ging De Koninklijke door, aangezien het in Turijn met 3-0 had gewonnen.

Of de overtreding van verdediger Medhi Benatia van De Oude Dame op Lucas Vazquéz zwaar genoeg was voor een strafschop, wilde Zidane zich eigenlijk niet uitspreken. "Ze zeiden dat het een penalty was, maar ik heb het niet gezien. De scheidsrechter vond in in ieder geval van wel en nu kunnen we er niets meer aan veranderen. We kunnen er lang of kort over praten, maar wij staan in de halve finale. En daar zijn we heel blij mee."

Cristiano Ronaldo schreeuwt het uit na zijn winnende treffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zidane weigerde zijn doelman Keylor Navas na afloop af te vallen. De Costa Ricaanse doelman ging bij de 0-3 van Blaise Matuidi lelijk in de fout. Hij liet een voorzet uit zijn handen glippen, waarna de Fransman de belangrijke derde treffer kon maken namens Juventus. "We hoeven niemand aan te wijzen. Het doelpunt was een fout van iedereen. We zitten op zo'n allemaal in hetzelfde schuitje."

Over Gianluigi Buffon, die na het toekennen van de strafschop vanwege aanmerkingen aan het adres an de scheidsrechter, van het veld werd gestuurd, had Zidane alleen maar mooie woorden. De 40-jarige goalie is bezig aan zijn laatste seizoen. "Ik vind niet dat hij zeen dergelijk einde heeft verdiend. Helaas kunnen we het niet meer veranderen. Dit voorval doet niets af aan wat hij jarenlang voor het voetbal heeft betekend. Hij is een fantastische speler. Eigenlijk mag dit niet zijn laatste Champions League-duel zijn."

Gianluigi Buffon wordt in de slotfase met rood van het veld gestuurd. Ⓒ AFP