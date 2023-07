Ajax richt pijlen op Josip Sutalo

De 1,90 meter lange centrumverdediger heeft bij de recordkampioen van Kroatië een contract tot de zomer van 2028. Om zijn nek hangt een prijskaartje van naar verluidt twintig miljoen euro. Het was daarom zaak voor Ajax eerst de deal van Timber naar Arsenal – goed voor in totaal 45 miljoen euro – af te ronden. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is nu aan zet.

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd speelde Sutalo al 81 wedstrijden in het eerste van Dinamo Zagreb. Daarin scoorde hij zes keer en leverde hij vier assists. De achtvoudig Kroatisch international werd in 2021 een half jaar verhuurd aan NK Istra, waar hij 26 duels voor uit kwam.

Urby Emanuelson (37) heeft een aanbieding van Ajax in beraad om de assistent van Dave Vos te worden bij Jong Ajax. De oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan en Oranje kan voor twee seizoenen tekenen.