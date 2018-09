Dreigende taal Siem richting Luuk

„Ik ben iets sneller dan Luuk, dus loop zonder rode kaart te pakken de bal van zijn voet”, zegt de oudste De Jong, die andere middelen ook niet schuwt. „Als het moet, gaat-ie neer.”

Siem is trots op Luuk de Jong, zo benadrukt hij in de kantine op sportpark De Toekomst. „En ik gun hem buiten het veld alles.” Maar die broederliefde wordt zondag voor even aan de kant gezet.

„Wij gaan alles doen om het kampioensfeest van PSV te verstoren”, zegt de zelfverzekerde Ajax-speler. „En als Luuk toch die schaal grijpt, zal ik hem in elk geval een paar dagen niet meer volgen op social media.”

