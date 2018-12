Streep door rekening voor Vermeer

De Belgische lijstaanvoerder heeft Vermeer in de tweede seizoenshelft gehuurd van Feyenoord. Na een aarzelende start wist de vijfvoudig Oranje-international eerste doelman te worden bij Club Brugge. De afgelopen zeven wedstrijden stond hij onder de lat en hij werd bij zijn club zelfs gekozen tot speler van de maand.

Later deze week wordt bepaald of Vermeer onder het mes moet voor zijn bovenbeenblessure. Club Brugge heeft in de huurovereenkomst met Feyenoord een optie tot koop op Vermeer bedongen.