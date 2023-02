Dortmund aan kop met Bayern en Union Berlin mede door treffer Malen

Dortmund staat op basis van het doelsaldo tweede. Bayern, dat zaterdag met 3-2 verloor bij Borussia Mönchengladbach, heeft een beter doelsaldo. Union verzuimde eerder zondag de koppositie over te nemen van Bayern. De tegenstander van Ajax in de Europa League bleef op 0-0 steken tegen Schalke 04.

Karim Adeyemi zorgde op fraaie wijze in de eerste helft voor de voorsprong van Borussia. Op aangeven van Marco Reus tikte de 21-jarige aanvaller met een hakje de 1-0 binnen. Adeyemi, die afgelopen woensdag ook al het enige doelpunt maakte tegen Chelsea in de Champions League, gaf kort daarop perfect voor op Malen die de 2-0 achter doelman Oliver Christensen van Hertha schoot. Bij die actie blesseerde hij zich echter waardoor hij van het veld geholpen moest worden.

Malen voor Haller

Lucas Tousart bracht aan het begin van de tweede helft Hertha terug in de wedstrijd. Maar door te scoren uit een vrije trap zorgde Reus weer voor een marge van twee treffers. In de slotfase bepaalde Julian Brandt na een steekpass van Jamie Bynoe-Gittens voor de 4-1-eindstand.

Coach Edin Terzic wisselde Malen in de tweede helft voor Sébastien Haller, de van een ernstige ziekte herstelde oud-spits van Ajax.

Union Berlin speelt gelijk en grijpt naast koppositie Bundesliga

1. FC Union Berlin is er niet in geslaagd om alleen op kop van de Bundesliga te komen. De tegenstander van Ajax in de Europa League kwam in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 niet verder dan een gelijkspel (0-0). Zo profiteerde Union Berlin maar een beetje van de nederlaag die Bayern München zaterdag leed bij Borussia Mönchengladbach (3-2). Bayern München en Union Berlin hebben na 21 competitiewedstrijden 43 punten. Bayern mag zich op basis van een beter doelsaldo koploper noemen.

Danilho Doekhi speelde de hele wedstrijd voor Union Berlin. Topscorer Sheraldo Becker mocht pas na een uur invallen. Mogelijk kreeg de aanvaller een beetje rust voor het thuisduel van donderdag met Ajax. Het eerste duel tussen beide clubs in de tussenronde van de Europa League eindigde afgelopen donderdag onbeslist (0-0) in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar over twee ontmoetingen plaatst zich voor de achtste finales.

Niet alleen Becker moest op de bank plaatsnemen. Morten Thorsby, Jérôme Roussillon en Josip Juranovic verschenen ook niet aan de aftrap. Zij begonnen donderdag wel tegen Ajax.