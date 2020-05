Spelers, stafleden én directie Heracles Almelo leveren salaris in

Ook zijn er afspraken gemaakt over het afzien van premies en bonussen. Met het financiële maatregelenpakket wordt het akkoord gevolgd dat de sociale partners in het betaald voetbal onlangs afsloten.

Komende week gaat de directie ook met het kantoorpersoneel in gesprek over het inleveren van salaris. De maatregelen zijn van kracht zo lang wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

„We zitten in een fase die vraagt om toewijding van iedereen die de club een warm hart toedraagt”, laat algemeen directeur Rob Toussaint weten. „Ondanks de vervelende boodschap is de bereidwilligheid bij de spelers en staf gelukkig groot. Zij denken in het belang van de club. Uiteraard dragen ook wij als directie bij door in te leveren.”

Volgens Toussaint zijn er nog veel onzekerheden. „We teren behoorlijk in op onze liquide middelen. Daarnaast houden we op dit moment rekening met een teruggang van 20 tot 40 procent in onze begroting. We moeten alle zeilen bijzetten en zullen met iedereen die betrokken is bij de club vechten voor Heracles Almelo.”