LIVE Eredivisie: Ajax zonder Bassey, Bergwijn, Wijndal en Rensch in Deventer

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Na een interlandweekeinde is de Eredivisie weer hervat met speelronde 27. Daarin gaat koploper Feyenoord zondag in eigen stad op bezoek bij Sparta. Ajax speelt de altijd lastige uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles.