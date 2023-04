LIVE Eredivisie: ook na rust nog geen goals bij Go Ahead-Ajax

Zaterdag won PSV al met 2-4 op bezoek bij NEC. AZ liep averij op in eigen huis tegen SC Heerenveen (1-1).

Go Ahead Eagles - Ajax

Sparta-Feyenoord

Igor Paixão heeft zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam een basisplaats bij Feyenoord. De Braziliaanse buitenspeler vervangt Oussama Idrissi, die op Het Kasteel ontbreekt vanwege een schorsing. Paixão krijgt van trainer Arne Slot de voorkeur boven Javairô Dilrosun.

Marcus Pedersen begint als rechtsback. De Noor neemt de plek in van Lutsharel Geertruida, die vorige week in de uitwedstrijd van Nederland tegen Frankrijk een blessure opliep. Gernot Trauner, die na interlands met Oostenrijk terugkeerde met een lichte blessure, is wel fit genoeg om tegen Sparta vanaf het begin mee te doen.

Koploper Feyenoord zet met een zege bij Sparta een belangrijke stap richting de eerste landstitel sinds 2017.

FC Utrecht-FC Volendam

Fortuna Sittard - FC Groningen

Zaterdag

AZ - SC Heerenveen 1-1

Excelsior - FC Twente 0-0

NEC - PSV 2-4

SC Cambuur - FC Emmen 1-2

RKC - Vitesse 1-0

Zondag

NEC - PSV

AZ - Heerenveen

SC Cambuur - FC Emmen

Excelsior - FC Twente

RKC - Vitesse