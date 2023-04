LIVE Eredivisie: PSV leidt na 20 minuten bij NEC met 2-0

PSV komt om 20.00 uur in actie tegen NEC. De Eindhovenaren starten zonder Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder keerde na de voorbije interlandperiode vrij laat terug in Eindhoven en start in De Goffert op de reservebank.

AZ heeft opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen, die met Ajax en PSV voorlopig strijdt om de tweede plaats achter koploper Feyenoord, kwam voor eigen publiek in een attractieve wedstrijd tegen sc Heerenveen niet verder dan 1-1.

Programma en uitslagen Eredivisie

Zaterdag

AZ - SC Heerenveen 1-1

Zondag

