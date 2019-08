Cocu: ’Het Turkse avontuur vult mijn rugzak’

Phillip Cocu in zijn tijd als coach van Fenerbahçe. Ⓒ Phillip Cocu in zijn tijd als coach van Fenerbahçe.

Ja, het was lang stil rond Phillip Cocu na het mislukte avontuur bij Fenerbahçe. Maar niet omdat de oud-prof in de put zat. „Ik zou liegen als ik zeg dat dat een ontslag niets met je doet. Dat zou ook geen goed teken zijn. Je voelt je betrokken en ik stop altijd mijn hele ziel en zaligheid in een baan. Dat deed ik ook bij Fenerbahçe”, zegt Cocu in een exclusief interview met De Telegraaf, dat zaterdag in de krant verschijnt.