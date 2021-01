Aanvangstijden voetbalwedstrijden onveranderd tijdens avondklok

Volgens de KNVB is daar in het profvoetbal sprake van. „De regel vanuit de overheid is dat ’als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet’ dat is toegestaan. Dat geldt dus voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, maaltijdbezorgers, journalisten, mensen die voor tv-programma’s of in ploegendiensten in fabrieken werken en ook voor professionele sporters.”

De bond benadrukt dat de wedstrijden in het betaalde voetbal een positieve impact op de samenleving hebben. Uit onderzoek blijkt dat ruim 10 miljoen Nederlanders de duels in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie volgen, live of in samenvatting. „Daarmee amuseert het dus veel mensen die in de avond thuis (moeten) zitten. Wie doe je een plezier met middagwedstrijden?”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Ook inspireert het de jeugd om te blijven bewegen en sporten binnen de coronabeperkingen, wat een positieve invloed heeft op de volksgezondheid, op korte en lange termijn.”

De avondklok gaat zaterdag in en duurt tot 10 februari. Tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s nachts mag je alleen naar buiten als dat strikt noodzakelijk is.

De KNVB heeft in samenspraak met de clubs de wedstrijden zoveel mogelijk gespreid, zodat alle duels live op televisie te zien zijn. Zo beginnen op zaterdag de wedstrijden om 16.30, 18.45, 20.00 en 21.00 uur. Volgende week is ook een midweekse speelronde met veel avondduels. „Het tenietdoen van de huidige spreiding van de wedstrijden kan de sector een nieuwe financiële strop opleveren”, aldus de KNVB. „Competities in andere landen gaan nu ook door. Dus deze beslissing is niet ongewoon.”

De wedstrijden worden al maandenlang in lege stadions gespeeld zonder publiek. Afgezien van de spelers en scheidsrechters zijn per duel enkele tientallen mensen in het stadion, zoals ballenkinderen, stewards en media. Zij moeten allemaal van hun werkgever een verklaring krijgen dat ze ook tijdens de avondklok op pad mogen. De KNVB regelt dat bijvoorbeeld voor de scheidsrechters, de clubs doen het voor hun spelers.