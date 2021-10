Cadeau van 22 miljoen voor jarige Edwin van der Sar

Premium Voetbal

Prachtige herinnering Frank de Boer aan jarige Edwin van der Sar (50)

Het verspelen van een 0-2 voorsprong bij Atalanta was even slikken (2-2). Maar vandaag (donderdag, red) is het alsnog feest in huize Van der Sar. De algemeen directeur van Ajax, 130-voudig international, oud-speler van Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United en Oranje én bevlogen oprichter van zij...