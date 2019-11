Koeman: ’Van Oostenrijk weet ik nog niet veel’

„Maar we gaan ons natuurlijk goed voorbereiden”, zei de bondscoach tegenover de NOS. „We wisten al een tijdje dat we Oekraïne zouden krijgen, daar is Oostenrijk nu bijgekomen. Van Oekraïne weten we al wat, en daar komen nog twee oefenduels bij die zij gaan spelen. En dat geldt ook voor Oostenrijk. Dat is een land dat we nog niet eerder getroffen hebben onder mijn leiding, dus dat is wel prettig.”

Dat Oranje opent tegen Oekraïne, zegt Koeman niet veel. „We moeten er toch tegen spelen, dus dan maakt het niet uit welke wedstrijd dat is. Er zijn weinig geheimen in het internationale voetbal, dus een goed strijdplan is belangrijk, maar het gaat om de uitvoering.” Oranje ontliep Portugal, de op papier sterkste opponent van de mogelijke tegenstanders uit pot 3. „Ik ben wel blij dat we die niet hebben”, lachte Koeman. „Maar Oekraïne is boven hen geëindigd in de kwalificatie, dus die kunnen ook wel wat.”

Bij de loting in Boekarest werd Koeman natuurlijk veel geconfronteerd met de revival van Oranje na twee gemiste toernooien. „Ik merk wel dat er weer anders naar het Nederlands elftal wordt gekeken, maar dat is al zo sinds de Nations League. Het is geweldig dat we weer naar een eindtoernooi gaan en drie duels in eigen land spelen.”