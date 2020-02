Betrokken Liverpool-speler oogst massale lof

Beloftentrainer Neil Critchley, die op zijn beurt manager Jürgen Klopp verving, was na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd (met Sepp van den Berg als uitblinker) vol lof over de actie van Milner.

,,James trainde gisteren al met ons mee. Toen hij me vroeg of hij ook bij de wedstrijd aanwezig mocht zijn, vroeg ik hem nog: ’Weet je dat zeker? Je hebt vakantie?’ Maar natuurlijk mocht hij bij zijn. Zijn aanwezigheid betekende veel voor het team. Hij coachte de jongens en gaf in de kleedkamer een peptalk. Na afloop was hij oprecht blij met de overwinning. Ik kan hem niet genoeg bedanken.”

Toekomstig toptrainer

Ook door fans werd Milner bejubeld vanwege zijn betrokkenheid. „Waarschijnlijk heeft hij voor de wedstrijd ook nog drie uur in de sportschool gezeten” en „Het kan niet anders of hij wordt in de toekomst een toptrainer”, waren slechts enkele van de positieve kritieken op Twitter.

Winterstopje

De Premier League heeft dit seizoen voor het eerst een soort ’winterstopje’. Tussen 8 en 22 februari wordt slechts gedeeltelijk gevoetbald. De Engelse voetbalbond heeft speelronde 26 namelijk in tweeën gesplitst. Komend weekend komen er acht teams in actie, een week later is het de beurt aan de andere twaalf clubs.

Liverpool speelde op 1 februari tegen Southampton, op 15 februari staat het volgende competitieduel op het programma: uit bij Norwich City. De FA Cup-wedstrijd kwam Klopp en zijn spelers daarom slecht uit en dus werd het beloftenteam opgetrommeld.

Kleinere clubs in Engeland uitten kritiek op de keuze van Klopp, die de reputatie van het eeuwenoude bekertoernooi zou schaden. De Duitse manager had daar geen boodschap aan. „Ik denk aan het welzijn van mijn spelers.”

Vakantie

Georginio Wijnaldum is momenteel op vakantie in Dubai. Roberto Firmino en Fabinho togen naar de Malediven, terwijl Adam Lallana en Alexander Trent-Arnold naar Miami afreisden.

Liverpool is dit moment nog op drie fronten actief. In de competitie bezet het met een voorsprong van 22 punten op nummer twee Manchester City de eerste plaats, terwijl in de achtste finale van de Champions League binnenkort een tweeluik met Atlético Madrid wacht. Het volgende obstakel in de FA Cup (vijfde ronde) is Chelsea.