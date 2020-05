Klaasen haalt kunststukje uit tegen Peter Wright

The Cobra deed dat op uiterst knappe wijze, door in het laatste groepsduel keihard af te rekenen met Peter Wright. De regerend wereldkampioen had zijn eerste twee wedstrijden van Ryan Murray en Cristo Reyes al gewonnen, waardoor voor de Schot een zege volstond om door te bekeren.

Legsaldo

Klaasen had verloren van Reyes (6-5) en gewonnen van Murray (6-4), zodat hij met een krap legsaldo van +1 de wedstrijd tegen Wright inging. Snakebite had een saldo van +5, zodat Klaasen minimaal met twee legs verschil moest winnen om de groep te winnen.

En dat deed hij overtuigend. Klaasen nam een 5-0 voorsprong, waarna Wright iets terugdeed. Het slotakkoord was echter weer voor Klaasen, die een 6-1 zege noteerde. Dat was ruim voldoende voor groepswinst, waardoor hij zich bij de laatste acht heeft geschaard.

Nentjes en Kleermaker

Er zitten nog twee andere Nederlanders in het toernooi. Vrijdagavond krijgt Geert Nentjes de kans om Klaasen te vergezellen in de kwartfinale, zondag is de groep van Martijn Kleermaker aan de beurt.