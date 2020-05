Bosz maakt talent tot jongste Leverkusen-speler ooit

Wirtz (17 jaar en 15 dagen) was 111 dagen jonger dan zijn huidige teamgenoot Kai Havertz, die op 15 oktober 2016 eveneens - in een uitduel bij Werder - zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Die Werkself maakte.

„Normaal praat ik niet graag over individuele spelers, maar in dit geval maak ik graag een uitzondering”, zei Bosz tijdens de persconferentie na de 1-4 zege in het Weserstadion. „Het is natuurlijk bijzonder als je net 17 bent en je debuut in de Bundesliga maakt.”

Peter Bosz won maandag met Bayer 04 Leverkusen met 1-4 van Werder Bremen. Ⓒ BSR Agency

„Ik kan me voorstellen dat je dan nerveus bent, maar daar was bij Florian niets van te merken. Hij heeft goed gespeeld, dacht steeds naar voren in balbezit en was ook met het meeverdedigen belangrijk voor de ploeg.”

Over de gehele Bundesliga-gezien waren alleen Nuri Sahin (16 jaar en 335 dagen in 2005 voor Borussia Dortmund) en huidig Roda JC-speler Yann Bisseck (16 jaar en 362 dagen in 2017 voor 1. FC Köln) jonger toen zij hun debuut op het hoogste Duitse voetbalniveau maakten.