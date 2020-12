Nederlandse voetbalsters besluiten jaar als nummer 4 van wereld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Leeuwinnen besluiten jaar als nummer 4 van wereld

12:18 uur De Nederlandse voetbalsters sluiten het jaar 2020 af als nummer 4 van de wereld. Wereldkampioen Verenigde Staten voert de ranglijst aan, voor Duitsland en Frankrijk.

Oranje verloor anderhalf jaar geleden de WK-finale van de Verenigde Staten. Vorige maand stonden beide landen in een oefenwedstrijd opnieuw tegenover elkaar. Nederland hoopte dichterbij te zijn gekomen, maar verloor in Breda opnieuw met 2-0.

Komend jaar staan de Olympische Spelen in Japan centraal voor Oranje. Een jaar later volgt het Europees kampioenschap, dat vanwege corona met een jaar werd uitgesteld. Nederland verdedigt bij het EK in Engeland de titel.

Voetbal: UEFA schrapt EK onder 17 weer vanwege coronavirus

11:26 uur De Europese voetbalbond UEFA heeft ook voor komend jaar het EK voor spelers onder 17 jaar geschrapt. Vanwege de coronapandemie en de uiteenlopende situaties binnen Europa is het volgens de UEFA onmogelijk om in de eerste maanden van 2021 een toernooi te organiseren. Dit jaar ging het EK onder 17 ook al niet door.

De Nederlandse talenten pakten in 2018 en 2019 de Europese titel in deze leeftijdscategorie. Het EK zou dit jaar in Estland zijn en komend jaar op Cyprus. Ook het EK voor voetbalsters onder 17 jaar is geschrapt.

Voetbal: Druk programma Club Brugge bezorgt Lang hamstringklachten

09.40 uur Club Brugge moet het zondag in de Belgische competitiewedstrijd tegen AA Gent mogelijk doen zonder Noa Lang. De jeugdinternational van Oranje ging donderdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen KV Mechelen (0-3) al voor rust naar de kant vanwege hamstringklachten. Volgens trainer Philippe Clement heeft Lang moeite met de intensiteit van het drukke programma.

„Het is een jonge speler met veel kwaliteiten, maar hij mist voorlopig nog wat volume”, zei Clement. „Maar hij werkt hard op de training en dan komen die dingen automatisch. Het is voorlopig nog te vroeg om te zeggen of hij zondag kan spelen.”

De 21-jarige Lang was bij Ajax geen vaste waarde en stapte daarom in de zomer over naar Club Brugge. Bij de Belgische kampioen is hij inmiddels wel basisspeler. Lang maakte drie doelpunten in de competitie en kwam ook in de Champions League tot scoren.