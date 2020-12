Sparta verlengt met Pinto

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatsen: Velema tot en met Spelen in Peking bij Team IKO

14.04 uur: Lennart Velema heeft zijn aflopende contract bij Team IKO verlengd. De 27-jarige sprinter is nu tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking aan de ploeg van trainers Erwin en Martin ten Hove verbonden.

„Het is mijn ultieme doel om uit te komen op de Olympische Spelen en ik ben er van overtuigd dat ik dat bij Team IKO kan bereiken. Ik werk al sinds mijn jeugd met trainer Erwin en het zou fantastisch zijn om onze samenwerking te kunnen bekronen met plaatsing voor Peking 2022”, aldus Velema, die vorig seizoen bij de NK sprint als tweede eindigde.

„Lennart is ontzettend belangrijk voor ons team en hij blijft zich maar ontwikkelen. Zo reed hij vorig jaar voor het eerst alle wereldbekerwedstrijden en wij denken dat hij nog veel beter kan”, aldus de broers Ten Hove.

Skiën: Suter wint eerste afdaling van seizoen

13.54 uur: Corinne Suter heeft de eerste afdaling van dit seizoen in de wereldbeker gewonnen. De Zwitserse was in Val d’Isère net iets sneller (0,11) dan de Italiaanse Sofia Goggia. De Amerikaanse Breezy Johnson werd derde op 0,20.

De afdaling werd ontsierd door valpartijen. Ook bekende skiesters als Federica Brignone en Nicole Schmidhofer gingen onderuit.

Aleksander Aamodt Kilde was de snelste in de Super G in Val Gardena. De Noor klopte Mauro Caviezel, de Zwitser die vorige week de eerste Super G van het seizoen won. Kilde was 0,12 sneller dan Caviezel.

Voetbal: Na negen maanden weer fans welkom in Aziatische Champions League

13.51 uur: Komende zaterdag zijn in de Aziatische Champions League voor het eerst sinds maart weer fans welkom in een stadion. Bij de finale mag 30 procent van de 40.000 beschikbare plaatsen in stadion Al Janoub in Qatar worden ingenomen. De clubs Persepolis uit Iran en Ulsan Hyundai uit Zuid-Korea staan tegenover elkaar.

Alle toeschouwers moeten een negatieve coronatest overhandigen. Tickets die daarna eventueel nog vrijkomen, worden verkocht aan mensen die zich daarvoor als eerste melden. Recent stonden de autoriteiten in Qatar mensen al wel toe om voetbal in het stadion te kijken bij een wedstrijd van het nationale team. Toen ging het om ruim duizend toeschouwers.

Voetbal: Sparta verlengt contract van Pinto

13.43 uur: Sparta Rotterdam heeft het aflopende contract van Mica Pinto met twee seizoenen verlengd. De linksback is nu tot aan de zomer van 2023 aan de eredivisionist verbonden.

De 27-jarige Luxemburger is bezig met zijn eerste seizoen bij Sparta, dat hem afgelopen seizoen overnam van Fortuna Sittard. „Ik voel me goed bij Rotterdam en bij Sparta”, vertelt Pinto op de website van zijn club. „Dus ik stond er zeker voor open toen Sparta me vertelde dat ze langer met me verder wilden. Ik geloof in de mogelijkheden van de club en ben blij dat ik hier langer onderdeel van uit kan maken.”

Azor Matusiwa en Patrick Joosten missen zaterdag de uitwedstrijd van FC Groningen bij Sparta. Het duo is dinsdag geblesseerd geraakt tijdens het verloren bekerduel (2-1) met FC Emmen.

Aanvoerder Arjen Robben ontbreekt al langer bij de huidige nummer 5 van de Eredivisie. Matusiwa is de tweede aanvoerder van FC Groningen. Trainer Danny Buijs heeft besloten dat Bart van Hintum tegen Sparta de aanvoerdersband overneemt.

Voetbal: Leeuwinnen besluiten jaar als nummer 4 van wereld

12:18 uur De Nederlandse voetbalsters sluiten het jaar 2020 af als nummer 4 van de wereld. Wereldkampioen Verenigde Staten voert de ranglijst aan, voor Duitsland en Frankrijk.

Oranje verloor anderhalf jaar geleden de WK-finale van de Verenigde Staten. Vorige maand stonden beide landen in een oefenwedstrijd opnieuw tegenover elkaar. Nederland hoopte dichterbij te zijn gekomen, maar verloor in Breda opnieuw met 2-0.

Komend jaar staan de Olympische Spelen in Japan centraal voor Oranje. Een jaar later volgt het Europees kampioenschap, dat vanwege corona met een jaar werd uitgesteld. Nederland verdedigt bij het EK in Engeland de titel.

Voetbal: UEFA schrapt EK onder 17 weer vanwege coronavirus

11:26 uur De Europese voetbalbond UEFA heeft ook voor komend jaar het EK voor spelers onder 17 jaar geschrapt. Vanwege de coronapandemie en de uiteenlopende situaties binnen Europa is het volgens de UEFA onmogelijk om in de eerste maanden van 2021 een toernooi te organiseren. Dit jaar ging het EK onder 17 ook al niet door.

De Nederlandse talenten pakten in 2018 en 2019 de Europese titel in deze leeftijdscategorie. Het EK zou dit jaar in Estland zijn en komend jaar op Cyprus. Ook het EK voor voetbalsters onder 17 jaar is geschrapt.

Voetbal: Druk programma Club Brugge bezorgt Lang hamstringklachten

09.40 uur Club Brugge moet het zondag in de Belgische competitiewedstrijd tegen AA Gent mogelijk doen zonder Noa Lang. De jeugdinternational van Oranje ging donderdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen KV Mechelen (0-3) al voor rust naar de kant vanwege hamstringklachten. Volgens trainer Philippe Clement heeft Lang moeite met de intensiteit van het drukke programma.

„Het is een jonge speler met veel kwaliteiten, maar hij mist voorlopig nog wat volume”, zei Clement. „Maar hij werkt hard op de training en dan komen die dingen automatisch. Het is voorlopig nog te vroeg om te zeggen of hij zondag kan spelen.”

De 21-jarige Lang was bij Ajax geen vaste waarde en stapte daarom in de zomer over naar Club Brugge. Bij de Belgische kampioen is hij inmiddels wel basisspeler. Lang maakte drie doelpunten in de competitie en kwam ook in de Champions League tot scoren.