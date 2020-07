Oranje-international Patrick van Aanholt lang uitgeschakeld

De linksback van de Engelse voetbalclub Crystal Palace kwam donderdagavond ongelukkig terecht tijdens het verloren duel met Manchester United (0-2). Daarbij raakte z’n schouder uit de kom.

„Het is een heel vervelende blessure, die hem een lange periode aan de kant gaat houden”, zei manager Roy Hodgson. „Ik denk dat Patrick geopereerd moet worden en dat is slecht nieuws voor ons. Hij is een betrouwbare verdediger, hij heeft een goed seizoen waarin hij amper wedstrijden miste. Nu moeten we het komende seizoen mogelijk zonder hem starten.”

Van Aanholt raakte geblesseerd bij de 0-2 van Anthony Martial. Hij werd minutenlang behandeld op het veld en kreeg zelfs zuurstof toegediend. De 29-jarige Brabander verliet het veld per brancard. „Ik ben een beetje zweverig door dat gas, maar ik ben in orde”, schreef Van Aanholt later op Twitter.

Fosu-Mensah

Marcus Rashford zette United, waar Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd speelde, vlak voor de rust op 1-0. De aanvaller schudde Van Aanholt van zich af en schoot binnen. De thuisploeg leek aan het begin van de tweede helft op gelijke hoogte te komen via Jordan Ayew, maar na raadplegen van de VAR werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.

Anthony Martial besliste de wedstrijd door op aangeven van Rashford de 2-0 te maken. Bij Crystal Palace viel Jaïro Riedewald in de slotfase nog in.