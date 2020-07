Ajax-icoon Wim Suurbier overleden

De voormalig verdediger van onder meer Ajax en Oranje werd eind april getroffen door een hersenbloeding en overleed dit weekeinde. Suurbier werd in Ajax-dienst zevenmaal landskampioen, won drie keer de Europa Cup I en speelde in het shirt van Oranje twee WK-finales.

Suurbier speelde van 1964 tot en met 1977 voor Ajax. De verdediger trok liefst 509 keer het shirt van de Amsterdamse club aan. Alleen Mister Ajax Sjaak Swart (603 wedstrijden) speelde meer wedstrijden voor de club uit de hoofdstad.

„Een groot Ajacied is niet meer. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden”, laat Ajax in een bedroefde reactie weten op sociale media.

Na zijn periode in Amsterdam verkaste de rechterverdediger naar het Duitse Schalke 04. In het vervolg van zijn loopbaan kwam de zestigvoudig international van het Nederlands elftal uit voor Metz, Los Angeles Aztecs, Sparta, San Jose Earthquakes, Golden Bay Earthquakes en Tampa Bay Rowdies. Bij de laatste club beëindigde Suurbier pas op 42-jarige leeftijd zijn loopbaan.

In de Verenigde Staten coachte Suurbier vervolgens nog een hele rits clubs. In 2017 was hij nog kortstondig assistent-trainer van een club uit India, Kerala Blasters.