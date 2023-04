Premium Het beste van De Telegraaf

Column Christijan Albers: ’Het nieuwe sprintformat zorgt voor meer spektakel in de Formule 1’

Door Christijan Albers

Ik ben blij met het nieuwe sprintformat in de Formule 1. Het management van de sport, de FIA en de teams proberen op deze manier meer spanning te creëren. Er is natuurlijk geen garantie dat dit ook gaat gebeuren, maar de kans is wel significant groter.