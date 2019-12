Depay vanuit ziekenhuisbed: ’Ik heb een leeuwenhart’

„Ik wil iedereen bedanken voor alle steun die ik heb ontvangen”, schrijft de aanvaller van Olympique Lyon op zijn Instagram-account. „Ik lig er een tijdje uit, maar jullie weten dat ik een leeuwenhart heb”, is Depay vastberaden om razendsnel te herstellen en zo mogelijk toch nog het Europees kampioenschap (dat half juni begint) te kunnen halen. „De timing van God is helaas niet te veranderen.”

Memhpis Depay is strijdbaar Ⓒ Instagram Memphis Depay

Depay ging vrijdag in Rome onder het mes. Afgelopen zondag liep hij in het verloren duel met Stade Rennes (0-1) zijn kruisbandblessure op. Daar staat normaal zeker zes maanden revalideren voor. Ook een andere aanvaller van Oranje, Donyell Malen, is de komende maanden uitgeschakeld.