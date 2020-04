Rohan Dennis negeert maatregelen in Spanje: ’Corona kan m’n kont kussen’

De 29-jarige wielrenner van Team Ineos, die woonachtig is in het Zuid-Europese land, postte zaterdagmiddag een foto vanuit zijn auto waarmee hij op pad was, en een aantal teksten die weinig aan de verbeelding over laten.

„Het is dag 34 en ik ben van huis vertrokken”, schrijft de Australiër onder een foto vanuit zijn auto. „Het coronavirus kan mijn kont kussen, net als de quarantaine”, plaatste Dennis op zijn Instagram-account.

Rohan Dennis laat weten klaar te zijn met het thuiszitten. Ⓒ Screenshot

Het duurde niet lang, of Dennis kreeg al de nodige verontwaardigde reacties op zijn post. Maar de wereldkampioen tijdrijden van 2019 ging alleen maar verder in de aanval. ,,Stel je voor dat iedereen zich zou gedragen zoals in jouw ideale wereld en dat we onze emoties niet mogen uiten?”, luidde onder meer een reactie van Dennis nadat iemand hem had gevraagd publiekelijk excuses te maken voor zijn teksten.

Dennis is niet gevoelig voor de reacties van zijn volgers. Ⓒ Screenshot

Niet lang daarna waren de accounts van Dennis op Instagram en Twitter verwijderd. De vraag is of Team Ineos Dennis gaat straffen voor zijn gedrag en uitlatingen. In Spanje gelden momenteel strengere maatregelen dan in Nederland. Zo mogen inwoners alleen de straat om op naar hun werk of het ziekenhuis te gaan, of boodschappen te doen.

Spanje is zo zwaar getroffen door het coronavirus, dat het alleen nog maar is toegestaan om voor essentiële zaken de auto te pakken. Deze maatregelen zijn in elk geval tot en met 26 april van kracht.