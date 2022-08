Slecht nieuws voor Roglic en Jumbo-Visma: ook Affini verlaat Vuelta

De Italiaan Edoardo Affini is volgens de Nederlandse ploeg ziek geworden en gaat daarom na de rustdag niet meer van start in de individuele tijdrit van dinsdag. Affini (26) stond in het klassement op plek 115.

Zondag haakte Sepp Kuss al af vanwege ziekte. De Amerikaan ontbrak aan de start van de negende etappe.

Roglic

Roglic won de Vuelta de afgelopen drie jaar. De Sloveen staat nu op de derde plaats in het algemeen klassement, op bijna 2 minuten van Remco Evenepoel. De Belg wil dinsdag in de tijdrit over bijna 31 kilometer tussen Elche en Alicante zijn leidende positie in het klassement verstevigen.

Roglic pakte vorig jaar in Japan olympisch goud op de tijdrit, Evenepoel eindigde toen als negende. Die tijdrit ging over heuvelachtig parcours. Tussen Elche en Alicante rijden de Vuelta-deelnemers over vrijwel vlakke wegen.

Vuelta-leider Evenepoel wil vooral een etappe winnen

Hoewel Remco Evenepoel bijna halverwege de Vuelta de rode leiderstrui stevig om zijn schouders heeft zitten, is de Belgische wielrenner nog lang niet tevreden. Het grootste doel van Evenepoel is namelijk een etappe winnen en dat is vooralsnog niet gelukt.

„De leiderstrui is fantastisch, ik beleef een droom. Maar ik droom ook van ritwinst en hopelijk slaag ik daar dinsdag in”, zei de 22-jarige kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl op de rustdag, een dag voor de tijdrit over bijna 31 kilometer tussen Elche en Alicante. „Mijn doelen zijn niet bijgesteld, ik weet niet hoe het de komende twee weken zal gaan. Ik heb nog steeds geen rit gewonnen, terwijl dat eigenlijk het grootste doel is.”

Evenepoel heeft zijn zinnen gezet op de enige individuele tijdrit in de Vuelta, die over een vlak parcours gaat. Vorig jaar pakte de Belg bij de WK brons op de tijdrit, in 2019 won hij op deze discipline al zilver bij de WK.

Na negen etappes in de Vuelta heeft Evenepoel 1 minuut en 12 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas, de nummer 2 van het klassement. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma, die de Ronde van Spanje de afgelopen drie jaar won, staat al bijna 2 minuten achter op de Belg.

„Het was een heel zware eerste week, er is hard gekoerst en elke dag kregen we hier minstens 2500 hoogtemeters”, aldus Evenepoel, die nog nooit een grote ronde van drie weken uitreed. Vorig jaar stapte hij in de Giro na zeventien etappes af na een val. Evenepoel, die dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián won en al heel wat kortere etappekoersen op zijn naam schreef, kreeg op de rustdag de vraag hoe vermoeid hij is. „Op een schaal van 1 tot 10 zeg ik 5,66667”, antwoordde hij lachend. „Het is alvast lastig geweest, de rustdag was welkom. Ik denk nog niet te veel vooruit. Ik bekijk het van dag tot dag. In mijn ogen is de zwaarste week voorbij, maar tegelijkertijd duurt de Vuelta nog lang.”