Oranje terug in top10 van de FIFA-ranking

Door onze Telesportredactie

Memphis Depay en Steven Bergwijn maakten dinsdag de treffers tegen Noorwegen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Nederlands elftal plaatste zich deze week niet alleen voor het WK in Qatar, ook is Oranje terug bij de tien beste landen ter wereld. Na het gelijkspel tegen Montenegro (2-2) en de winst op Noorwegen (0-2) is het opgeklommen naar de tiende plaats.