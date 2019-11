Boadu: de eerst scorende Millennial van Oranje

Myron Boadu luisterde zijn debuut bij Oranje op met een treffer. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Wat een avond beleefde Myron Boadu (18) gisteravond in de Johan Cruijff ArenA. De jonge AZ-spits van wie in de toekomst zoveel wordt verwacht, luisterde zijn Oranje-debuut tegen Estland (5-0) op met een heerlijke spitsengoal. Daarmee is de Amsterdammer met Ghanese roots de eerst scorende Millennial in Oranje. Hij kon naar huis lopen.