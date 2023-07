LIVE Declercq, Turgis en Delaplace vormen kopgroep

Volg hier live de ontwikkelingen in etappe 8 via ons Live Widget

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 8 (van Libourne naar Limoges over 200,7 kilometer).

Het parcours tussen Libourne en Limoges is niet overdreven zwaar. Met zo’n 1800 hoogtemeters zouden de sprinters het kunnen overleven. Het gaat immers een beetje op en af. „Het hangt af of de sprintersploegen het gaan controleren”, aldus Breukink.’’

Wel is één ding duidelijk voor de oud-renner: „Dit is een Mathieu van der Poel-finale. Ook Wout van Aert zou erbij kunnen zitten, al heeft die al zoveel energie gegeven met het helpen van zijn kopman Jonas Vingegaard. Na de Tourmalet was ’ie eraan. Wellicht mag hij wel voor zijn eigen kansen gaan.”

Breukink vervolgt: „Het is wel een koers voor dit soort types.” Raymond Poulidor (de inmiddels overleden opa van ’MvdP’) ligt begraven op Saint-Léonard-de-Noblat (de startplaats op zondag), wat slechts 20 kilometer ligt van Limoges, de finishplek van zaterdag. „En dat zal Van der Poel toch in zijn achterhoofd hebben”, sluit hij af.