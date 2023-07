Erik Breukink ziet kansen voor de Nederlandse alleskunner in ’speciale’ finishplaats Vooruitblik 8e Tour-etappe: ’Dít zal Van der Poel toch in zijn achterhoofd hebben’

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 8 (van Libourne naar Limoges over 200,7 kilometer).