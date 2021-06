Is football coming home? Engeland laat Duitsers in goot achter

Raheem Sterling opende de score. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - „Football is coming home”, niet een keer maar wel duizend keer zongen ze het op Wembley. Het is nog een paar partijtjes tot de finale, maar de hele groep des doods is al uitgeschakeld en dat helpt. Die Mannschaft lag als laatste van de drie grote landen in een Londense goot. Geen wereldkampioen Frankrijk, geen Europees kampioen Portugal en ook geen Duitsland meer op het EK.