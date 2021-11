Cristiano Ronaldo frustreert Atalanta met late gelijkmaker

Josip Ilicic opende na tien minuten de score, maar Ronaldo maakte in de blessuretijd van de eerste helft gelijk. Teun Koopmeiners en Marten de Roon stonden in de basis bij Atalanta, en zij zagen Duvan Zapata tien minuten na rust de tweede Atalanta-goal voor zijn rekening nemen. Donny van de Beek viel vijf minuten voor tijd in en hij zag hoe zijn Portugese ploeggenoot Ronaldo de druk van United omzette in de late gelijkmaker. Van de Beek kreeg daarna nog een kans op 2-3, maar vanuit een moeilijke hoek vond hij doelman Juan Musso op zijn weg.

Teun Koopmeiners probeert Paul Pogba van de bal te zetten. Ⓒ REUTERS

Koopmeiners was niet blij met het resultaat. „Voor de neutrale toeschouwer was het een fantastische avond, maar voor ons was het heel zuur dat hij de bal in de extra tijd weer perfect raakte”, zei hij bij RTL7 over Ronaldo.

„Iedereen weet dat hij die kwaliteiten heeft”, vervolgde Koopmeiners, die voor eigen publiek de hele wedstrijd speelde. „In de thuiswedstrijd zorgde hij ook al voor de beslissende treffer”, doelde hij op de nederlaag van 3-2 vorige maand op Old Trafford, na een voorsprong van 0-2. „Vandaag verdienden we het wel om te winnen, denk ik. We deden het bij vlagen heel goed. Ik kan daarom niet leven met een gelijkspel, ook al omdat die gelijkmaker zo laat viel. Dan voel je vooral teleurstelling.”

Ronaldo gaf na afloop toe dat zijn ploeg geluk had gehad in Bergamo. „Maar we bleven er ook in geloven. Dat is de kracht van Manchester United. We geven nooit op.” Door de remise zakte United naar plaats 2 in de groep en zag het Villarreal passeren. Die laatste club won met 2-0 van Young Boys en heeft net als United 7 punten. Arnaut Danjuma Groeneveld speelde de hele wedstrijd voor Villarreal en tekende in de slotfase voor de tweede Spaanse treffer. Hij profiteerde van slecht uitverdedigen van de Zwitsers.

Rekik verliest met Sevilla

Karim Rekik kreeg geen speelminuten bij Sevilla, dat in eigen huis onderuit ging tegen Lille: 1-2. De Spanjaarden zakten daardoor naar de laatste plaats in Groep G.

