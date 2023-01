’Ontslagen Steven Gerrard staat voor opvallend vervolg van carrière’

Polen werd op het WK in Qatar in de achtste finale uitgeschakeld (3-1) door latere finalist Frankrijk. Daarop werd besloten het contract met bondscoach Czeslaw Michniewicz niet te verlengen. Ook de namen van Herve Renard, Vladimir Petković, Paulo Bento en Nenad Bjelica zingen momenteel rond.

De 42-jarige Gerrard stond eerder aan het roer bij Rangers FC. Met die club werd hij in 2021 kampioen van Schotland. Het was de eerste titel in tien jaar voor de The Gers, die in 2012 failliet gingen en vervolgens op het vierde niveau een doorstart maakten.

Als voetballer kwam Gerrard vrijwel zijn hele leven uit voor Liverpool. In totaal verdedigde hij zeventien seizoenen de clubkleuren van The Reds. De laatste twee jaar van zijn loopbaan kwam hij uit voor het Amerikaanse LA Galaxy.

Leo Beenhakker was tussen 2006 en 2009 bondscoach van Polen.