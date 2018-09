Mourinho baalt van Afrika Cup

Mourinho sprak over een 'groot verlies'. "Ik hoop dat Chris Smalling snel herstelt, zodat die Bailly kan vervangen in de selectie. Met zoveel wedstrijden, hebben we veel spelers nodig.

Wayne Rooney keert tegen de Spurs terug na een wedstrijd schorsing, en hoopt dat hij in de basis staat bij United. "We verwachten meer goals van Wayne, maar dat doen we van iedereen. Zlatan is de enige die regelmatig scoort, maar als spits is het ook normaal dat hij vaker doel treft", aldus Mourinho.

The Mancunians staan voorlopig zesde in de Premier League. In de Europa League plaatsten de Engelsen zich donderdag voor de volgende ronde van de Europa League. Zorya Luhansk werd verslagen: 0-2.