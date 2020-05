Sport Kort: Rotterdam bindt Van Dam langer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Besseling wint derde virtuele golftoernooi Europese Tour

18.23 uur: Wil Besseling blijkt zeer bedreven in het virtueel golfen. De Noord-Hollandse prof won zaterdag het derde toernooi uit de BMW Indoor Invitational, een serie van vijf virtuele toernooien voor spelers van de Europese Tour. Besseling verdiende er een geldbedrag van 10.000 euro mee, dat hij mag besteden aan een goed doel naar eigen keuze.

De 31 spelers die zich hadden aangemeld, speelden via de technologie van TrackMan op golfbaan Eichenried in München. Besseling kwam na 18 holes uit op 69 slagen, vier onder par. Hij noteerde 1 eagle en 5 birdies, maar ook drie bogeys. Niettemin boekte hij de laagste score. De Brit Connor Syme en de Fransman Alexander Levy eindigden gezamenlijk als tweede op 71 slagen, twee meer dan Besseling.

De Noord-Hollander zat in de eerste twee virtuele toernooien ook al bij de top drie. Joost Luiten, die het eerste toernooi uit de BMW Indoor Invitational won, kwam op Eichenried niet verder dan de gedeelde 28e plaats met een score van 11 boven par.

Thijs van Dam. Ⓒ BSR Agency

Hockey: international Thijs van Dam verlengt bij Rotterdam

16.42 uur: Thijs van Dam heeft zijn contract bij Rotterdam verlengd tot medio 2022. De Zuid-Hollandse topclub heeft daarmee een grote slag geslagen, aangezien Van Dam geldt als één van de grote beloftes van het Nederlandse hockey.

De 23-jarige Oranje-aanvaller uit Delft, die in december 2018 op het WK in India werd gekozen tot beste jonge speler van het toernooi, keerde dit seizoen terug op de velden na negen maanden buitenspel te hebben gestaan vanwege een ingrijpende heupblessure.

Van Dam, opgeleid door Ring Pass, speelt vanaf zijn zeventiende in het eerste van Rotterdam. De rappe vleugelspeler, die op 22 januari 2017 in Kaapstad met een 6-2 zege op Zuid-Afrika debuteerde voor Oranje, kwam in totaal 45 keer uit voor het Nederlands elftal. Daarin was Van Dam zevenmaal trefzeker.

PEC Zwolle legt Van Polen langer vast

09.37 uur: aanvoerder Bram van Polen gaat zijn veertiende seizoen in bij PEC Zwolle. De 34-jarige verdediger heeft zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis van een jaar gezet.

„Juist nu is het voor mij ontzettend belangrijk om bij te tekenen”, zegt Van Polen op de website van zijn club. ” Allereerst wil ik mijn carrière niet op deze manier afsluiten. Aan het begin van het voorbije seizoen was ik herstellende van een schouderblessure, daarna raakte ik opnieuw geblesseerd. Uiteindelijk was ik goed en wel fit en werd de competitie abrupt afgebroken en later stopgezet. Maar dat is niet de hoofdreden. Ik heb ook nog echt nog de wil om met PEC Zwolle in de eredivisie te blijven voetballen. En zeker in deze onzekere tijden wil ik net als hopelijk heel veel supporters achter mijn club blijven staan.”

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen aan de bal. Ⓒ ANP Sport

„Op spelers als Bram moet een club zuinig zijn”, verklaart technisch manager Mike Willems. „Hij is een boegbeeld en uithangbord van PEC Zwolle. In al die jaren heeft hij zijn meerwaarde binnen en buiten de lijnen van het veld laten zien. Het is niet voor niets dat hij afgelopen seizoen, ook toen hij nog geblesseerd was, rondom wedstrijden in de kleedkamer aanwezig was. Hij is topfit en ook gewoon nog steeds een hele betrouwbare verdediger in de eredivisie.”

Vrijstellen van toegangsverboden

07.58 uur: de Verenigde Staten zullen sommige buitenlandse atleten toestaan deel te nemen aan professionele sportevenementen in de VS en vrijstellen van toegangsverboden die zijn opgelegd vanwege het coronavirus. Dat heeft waarnemend minister Chad Wolf van het binnenlandse veiligheidsministerie Homeland Security vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

„In de huidige omstandigheden hebben Amerikanen hun sport nodig. Het is tijd de economie te heropenen en onze professionele atleten weer aan het werk te krijgen”, aldus Wolf in een verklaring.

Naast de atleten is de vrijstelling ook van toepassing op essentiële stafleden, echtgenoten en personen die afhankelijk zijn van de sportcompetities. Hieronder vallen onder meer de Major League Baseball, basketbalcompetitie NBA voor mannen en vrouwen, professionele mannelijke en vrouwelijke golfers, ijshockeycompetitie NHL en proftennissers en -tennissters.

Grote Amerikaanse professionele sporten werden eerder stopgezet als onderdeel van de inspanningen om Covid-19 aan te pakken. Trump stelde ook een toegangsverbod in voor reizigers uit China, waar de pandemie begon, evenals Iran en een groot deel van Europa.

Patrick Ewing Ⓒ AFP

Oud-basketballer Ewing besmet met Covid-19

07.32 uur: de bekende oud-basketballer Patrick Ewing is besmet met het coronavirus. De 57-jarige Amerikaan speelde 17 jaar in de NBA en stond vijftien seizoenen onder contract bij New York Knicks.

„Ik wil met iedereen delen dat ik besmet ben met Covid-19”, zegt Ewing op sociale media. „Dit virus is ernstig en moet niet te licht worden opgevat. Ik wil iedereen aanmoedigen om veilig te leven. Blijf ook goed voor je dierbaren zorgen.”

Ewing is opgenomen in een ziekenhuis. Hij is daar geïsoleerd van andere patiënten. Ewing is hoofdtrainer van basketbalploeg Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet.