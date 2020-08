KNVB: testen verplicht vanaf twee weken voor start competitie

Een speler van UNA kreeg kort voor aanvang te horen dat hij positief had getest. De spelersbus was toen al op weg naar Eindhoven. Voor PSV was dat reden het coronaprotocol aan te scherpen. De Eindhovense club wil voorlopig alleen nog maar oefenwedstrijden spelen als alle spelers vooraf zijn getest op het coronavirus. "Ondanks dat het geen verplichting is om voor oefenduels te testen en er geen klachten zijn, hebben we besloten dit tóch voortaan als voorwaarde te stellen. Dat besluit is genomen in overleg met microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda", zei Gust van Montfort, medisch manager van PSV.

De KNVB is blij met eigen initiatieven en maatregelen, adviseert de clubs nu ook al te testen en neemt vanaf twee weken voor de start van het betaalde voetbal de regie in handen. "Voor die twee weken is gekozen om de voortgang van de competitie te waarborgen. Spelers hebben dan nog de tijd om te herstellen", aldus een woordvoerder.

Eerder liet de KNVB al weten dat wedstrijden in principe niet worden uitgesteld. De enige uitzondering op die regel is wanneer een club geen selectie op de been kan brengen.

De eerste divisie begint vrijdag 28 augustus en de eredivisie zaterdag 12 september.