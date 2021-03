EK indoor: Tony van Diepen pakt zilver op 400 meter, Liemarvin Bonevacia naar brons

Husillos nam na de start de leiding en kreeg drie Nederlanders achter zich aan: Bonevacia, Van Diepen en Jochem Dobber. Zij wisten de Spanjaard niet te passeren. Husillos zegevierde in 46,22, voor Van Diepen (46,25) en Bonevacia (46,30). Dobber kwam als vijfde over de finish in 46,82.

Er was sprake van een uniek moment in de Nederlandse atletiek met drie Nederlandse finalisten op dit onderdeel. Op de 400 meter speelde Nederland in het verleden internationaal geen rol van betekenis, maar sinds de komst van de Zwitserse trainer Laurent Meuwly naar sportcentrum Papendal hebben de specialisten enorme vooruitgang geboekt.

Van Diepen, Bonevacia en Dobber maakten bij de EK indoor indruk door in de halve finales allemaal hun race te winnen. De Nederlanders waren daardoor de favorieten voor het goud, maar ze moesten het afleggen tegen Husillos. Het zilver voor Van Diepen en brons voor Bonevacia waren de eerste medailles voor de Nederlandse ploeg op deze EK.

Beiden pakten hun tweede medaille op een EK indoor. Bonevacia won in 2017 brons op de 400 meter in Belgrado, Van Diepen deed dat twee jaar later in Glasgow.