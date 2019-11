’Cavani wilde potje vechten met Messi’

De twee zouden het met elkaar aan de stok hebben gekregen na een forse overtreding op de Argentijnse vedette terwijl de scheidsrechter gewoon liet doorspelen. Ook in de rust zouden Cavani en Messi met elkaar hebben lopen bakkeleien. De Uruguayaan Luis Suarez, ploegnoot van Messi bij FC Barcelona, zou als vredesstichter zijn opgetreden.

Het akkefietje vond plaats tijdens een zogenaamd vriendschappelijk duel maandagavond in Tel Aviv. De wedstrijd in Israël was overigens omstreden vanwege de onrustige situatie in de Gazastrook. De afgelopen dagen laaide het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer op nadat een commandant van de extremistische beweging Islamitische Jihad door Israël was gedood.

Argentinië zou in aanloop naar het WK van 2018 een oefenwedstrijd spelen in Jeruzalem, maar die ging na protesten niet door. De wedstrijd in Tel Aviv was maandag met 30.000 toeschouwers uitverkocht.