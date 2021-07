Intact kampioenselftal bezorgt Erik ten Hag luxeprobleem

De Ajax-spelers vieren het tweede doelpunt van Sébastien Haller tegen Anderlecht, dat met 2-0 wordt verslagen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het gefaseerd instromen van alle internationals vraagt maatwerk in de Ajax-voorbereiding. Maar Erik ten Hag moet een tevreden man zijn. De trainer baadt in luxe en kan zijn selectie in alle rust klaarstomen voor de competitiestart. Het elftal dat op 2 mei tegen FC Emmen landskampioen werd, is nog volledig bijeen, Steven Berghuis zorgt voor een kwaliteitsinjectie en er is – na het afzien van Kamaldeen Sulemana – geld voor nóg meer vers bloed.