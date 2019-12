Ook Red Bull-teambaas Horner zeer positief over titelkansen Max

„Ik denk dat we in de beste positie zitten sinds de reglementswijziging aan het einde van 2013”, aldus Horner, die zag dat Red Bull sindsdien werd afgetroefd door Mercedes. Komend jaar verandert er nagenoeg niets in de Formule 1. „Mercedes is nog steeds het ijkpunt, dus we moeten er alles aan doen om hen vanaf de eerste race in maart aan te vallen.”

Aan Verstappen zal het niet liggen, denkt Horner. „Wij moeten hem een auto geven, zodat hij kan vechten voor het wereldkampioenschap.”