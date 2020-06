’Vete’ Hamilton en Red Bull-topman Marko snel bijgelegd

Hamilton uitte snoeiharde kritiek aan het adres van Marko, die in een interview zou hebben gezegd dat bepaalde coureurs zouden zijn afgeleid door het praten over de Black Lives Matter-beweging. Al direct bestonden er twijfels of Marko dat inderdaad zou hebben gezegd in een interview. Later bleek dat de quote inderdaad fake was. Hamilton haalde zijn statement op Instagram vervolgens offline, nadat hij daar via een sms van Red Bull-teambaas Christian Horner op werd gewezen.

„Ik begrijp zijn reactie wel. Hij is hier emotioneel bij betrokken en als coureur is het niet zijn taak om te onderzoeken of wat hij leest waar is of niet”, aldus Marko tegenover Motorsport-Total. De telefoon van de Oostenrijker stond woensdagmiddag roodgloeiend. Hij kondigt mogelijke juridische stappen aan tegen het medium dat de quotes verspreidde en later zijn excuses aanbood aan Marko en Red Bull Racing.

„Godzijdank onderzoeken de meeste journalisten nog wel wat er werkelijk aan de hand is”, aldus Marko, die benadrukt dat hij het vervelend vindt om in zo’n hoek gedrukt te worden. „Ik ben geen racist. We hebben werknemers van ons team in weet ik niet hoeveel landen.” De Black Lives Matter-beweging noemt hij tot slot ’natuurlijk gerechtvaardigd’.