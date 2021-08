Franse media: Lionel Messi en PSG bereiken akkoord

Binnenland

Laatste applaus voor Ajax-talent Noah Gesser en zijn broer Isay: ’Het is onwerkelijk’

Het applaus dat hij als jeugdspeler zo vaak kreeg, nadat hij weer eens had gescoord, en dat hij over enkele jaren massaal in de Johan Cruijff Arena had moeten krijgen, kreeg hij nu toen zijn kist voorbij werd gereden. Het afscheid van Ajax-talent Noah Gesser, en zijn broer Isay, viel iedereen zwaar....