’Enfant terrible’ Zverev leidt Duitsers naar Daviscup Finals

Kopieer naar clipboard

Alexander Zverev. Ⓒ EPA

Alexander Zverev heeft de Duitse tennisploeg naar de Daviscup Finals geslagen. De nummer 3 van de wereld had met twee overwinningen in het enkelspel een belangrijk aandeel in de zege op Brazilië in Rio de Janeiro (1-3). Zverev haalde het ticket voor de finaleronde binnen door Thiago Monteiro met 6-1 7-5 te verslaan.