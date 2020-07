De Roon en Hateboer blijven ongeslagen na coronastop, De Vrij wint met Inter

Vlak voor de rust kwam de thuisclub op voorsprong door een treffer van Dejan Kulusevski. Invaller Roeslan Malinovski maakte in de zeventigste minuut gelijk uit een vrije trap. Alejandro Gómez zorgde met een doeltreffende uithaal na een individuele actie in de 84e minuut voor de overwinning.

Atalanta is ongeslagen in een serie van twaalf duels na de hervatting van de Italiaanse competitie. In totaal is de club uit Bergamo zelfs zeventien duels op rij zonder nederlaag in de Serie A en dat is een royaal clubrecord.

Bij Atalanta speelde middenvelder Marten de Roon de hele wedstrijd. Ploeggenoot Hans Hateboer viel in de 36e minuut in.

Atalanta staat nu tweede en is al verzekerd van deelname komend seizoen aan de groepsfase van de Champions League. De verrassende ploeg van trainer Gian Piero Gasperini speelt in de kwartfinales van het kampioenenbal op 12 augustus in Lissabon tegen Paris Saint-Germain.

Inter weer tweede na zege op Napoli

Na de overwinning op eigen veld op Napoli (2-0) is Inter weer de nummer twee van de Italiaanse Serie A. De club van coach Antonio Conte achterhaalde Atalanta, dat eerder op de avond dus Parma had verslagen. Het verschil is een punt. Beide clubs, die komend weekeinde tegen elkaar spelen, zijn geplaatst voor de Champions League.

Al vroeg zette Danilo D'Ambrosio, nota bene geboren in Napels, de thuisclub op voorsprong. Hij deed dat na voorbereidend werk van Cristiano Biraghi. Na de hervatting zette Lautaro Martínez Inter op 2-0, waarbij doelman Alex Meret niet geheel vrijuit ging.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee met Inter.