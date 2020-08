Ajacied Perr Schuurs in voorselectie Oranje

Ajacied Perr Schuurs is de enige nieuwe naam in de voorlopige spelersgroep van het Nederlands elftal. Voor Schuurs kwam een plek in de voorselectie vrij omdat Matthijs de Ligt er voorlopig niet bij is. De verdediger van Juventus is er een tijdje uit vanwege een schouderoperatie.

De voorselectie voor de twee duels bestaat uit 32 spelers. Ook Mohamed Ihattaren (PSV), Teun Koopmeiners en Owen Wijndal (beiden AZ) zouden kunnen debuteren als ze bij de definitieve selectie worden gehaald. Het drietal maakte eerder al wel deel uit van de voorlopige selectie. In maart stonden ze op de lijst voor de later geannuleerde vriendschappelijke interlands met Verenigde Staten en Spanje.

Op 4 september speelt Oranje in de strijd om de Nations League tegen Polen, drie dagen later is het de beurt aan Italië. Dwight Lodeweges zal tijdens die interlands als interim-trainer fungeren.

