Churandy Martina wil zonnetje bij zijn veertiende FBK Games

Churandy Martina tijdens zijn laatste deelname aan de FBK Games, de editie van 2019. Ⓒ Timsimaging

AMSTERDAM - Zijn vele fans hebben het te lang zonder die mooie glimlach en relativerende wijsheden moeten doen. Maar volgende week zondag is Churandy Martina één van de vele blikvangers bij de FBK Games in Hengelo. Al voor de veertiende keer doet de 36-jarige sprinter mee aan het evenement in Hengelo. Hij hoopt op hoge temperaturen en een zonnetje.