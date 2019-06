Poels en Van Baarle verdedigen gele trui voor Team Ineos

Zij zullen tijdens de Tour, die op 6 juli in Brussel begint, vooral in dienst rijden van titelhouder Geraint Thomas uit Wales en kanshebber Egan Bernal uit Colombia. De laatste schreef zondag nog de Ronde van Zwitserland op zijn naam.

Thomas kwam in de Zwitserse etappekoers in de vierde rit hard ten val. De fysieke schade viel achteraf mee en hij is alweer enige tijd in training voor de Tour. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome ontbreekt in de ploeg van Ineos vanwege een zware crash.

Poels (31) begint aan zijn zevende Ronde van Frankrijk. Hij reed de Tour de eerste twee keer (in 2011 en 2012) niet uit. Van Baarle (27) verschijnt voor de vierde keer aan de start. Na zijn debuut in 2015 reed hij de Tour ook uit in 2016 en 2017. Vorig jaar ontbrak hij in de ploeg, die toen nog Sky heette.

De andere rijders van Ineos in de Tour zijn Michal Kwiatkowski (Polen), Jonathan Castroviejo (Spanje), Gianni Moscon (Italië) en Luke Rowe (Wales).